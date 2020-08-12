مطار القاهرة يسيِّر 113 رحلة تقل 10611 راكبًا من جنسيات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار شهد، اليوم الأربعاء، سفر ووصول 113 رحلة دولية من وإلى عدة جهات مختلفة، تنقل على متنها 10611 راكبًا من جنسيات مختلفة.
وأضافت المصادر: يغادر صالات السفر اليوم 57 رحلة طيران على متنها 4044 راكبًا من جنسيات مختلفة، بينما تستقبل صالات الوصول 56 رحلة؛ على متنها 6567 راكبًا من جنسيات مختلفة.
وتابعت المصادر: تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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