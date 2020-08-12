"سيتي إيدج" توقع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس لدعم خطط التمويل العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اتفقت شركة "سيتي إيدج" و"قناة السويس"، عبر توقيع بروتوكول تعاون بينهما، على توفير أنظمة سداد مريحة لعملاء الأولى من خلال ثلاثة أنظمة؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عامًا بمقدم حجز 20% كحد أدني.

وأضافت الشركة والبنك، في بيان لهما، أن النظام الثاني يشمل تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل إلى10 سنوات بنظام التمويل العقاري، طبقًا لقانون التمويل العقاري، ويقدم النظام الثالث مدد سداد متنوعة على 10 سنوات أيضًا للعملاء المتعاقدين سابقًا والراغبين في بيع الوحدات للغير، وفقًا لنظام الـresale.

وقال حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس: "فخورون بالتعاون مع شركة (سيتي إيدج العقارية)، لأنها من المطورين العقاريين ذوي الخبرة والرؤية المميزة في السوق المصرية؛ وهو ما يتوافق مع رؤية البنك الاستراتيجية لتفعيل دوره في مجال التمويل العقاري، وفقًا لخطة البنك المركزي؛ إذ نسعى إلى تقديم خطط سداد وتسهيلات لعملاء (سيتيإيدج)، لتمكينهم من الحصول على منتج عقاري مميز بأيسر الطرق".

جاء ذلك في إطار إعلان شركة "سيتي إيدج العقارية" المطور العقاري الوطني، عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس، اليوم الأربعاء، دعمًا لتوجه الدولة لتوفيرتسهيلات على المواطنين في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك لتقديم المزيدمن الخطط في مجال التمويل العقاري.

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وشهد توقيع البروتوكول أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي إيدج" للتطويرالعقاري، ومحمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، وحسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لبنك قناة السويس، وحسن نصر، المدير المالي لشركة "سيتي ايدج".

وأشاد أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري" بخطوة التعاون مع بنك قناة السويس، باعتباره من القامات المالية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في مصر.

ولفت سالمان إلى سعي شركة "سيتي إيدج" إلى التعاون مع مزيد من المؤسسات والتي من شأنها تمكين "سيتي إيدج" من تحقيق رؤيتها للسوق العقارية المصرية والاقتصاد المصري بوجه أشمل.

جديربالذكر أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، تقوم بتطوير وإدارة تطوير وتسويق عدد من المشروعات العقارية في مدينة الشيخ زايد ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.