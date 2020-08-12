مصر | عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل بمجموعة من الأشجار، بميدان الرماية بالقرب من نادي الرماية، غرب محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بالقرب من نادي الرماية، غرب المحافظة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وجار محاولات القوات في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.