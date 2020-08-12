مصر | النقض تؤيد أحكام الموبد والمشدد بأحداث عنف المطرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النقض تؤيد أحكام الموبد والمشدد بأحداث عنف المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض، برفض طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المطرية" على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين بالمؤبد والسجن المشدد من 5 لـ 10سنوات وايدت الاحكام الصادرة بحقهم.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره فى 2018 بالسجن المؤبد لـ 14 متهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015 كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لـ14 متهما من بينهم 9 أحداث.

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كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

كما وجهت لهم تهم قتل مجند شرطة وإصابة ضابط والتعدى على 22 آخرين بينهم سيدات من معارضى الإخوان بالمطرية، وحيازة أسلحة نارية وإتلاف ممتلكات عامة منها 3 سيارات إسعاف، وسيارة شرطة، وأتوبيس نقل عام، وحيازة مواد تعد من ضمن المفرقعات، وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها المطرية فى يناير 2015