أخبار مصر | استمرار توافد الناخبين لليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بعين شمس (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار توافد الناخبين لليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بعين شمس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرار توافد المواطنين لليوم الثاني، على لجان مركز شباب منشية التحرير بعين شمس، للإدلاء بأصواتهم داخل في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشهد بمحيط مركز شباب منشية التحرير، تواجد أمني مكثف، وعدد من المنظمين للانتخابات لمساعدة كبار السن في حالة الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر اليوم الأربعاء وقسم قانون مجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يتم من خلالها انتخاب 100 نائب.

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وطبقًا للقانون كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية، مخصص للناخبين بها انتخاب عدد من المقاعد تم تخصيصه لكل محافظة بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وقُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بقانون مجلس الشيوخ إلى 4 قوائم، حيث يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر؛ دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا) شرق وغرب.

وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ 300 عضو يتم انتخاب 200 ثلثي الأعضاء، ويعين رئيس الجمهورية 100 بواقع ثلث أعضاء المجلس.