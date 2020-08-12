أخبار مصر | في يومهم العالمي.. تنسيقية شباب الأحزاب: السيسي أطلق القدرات لبناء مصر الحديثة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في يومهم العالمي.. تنسيقية شباب الأحزاب: السيسي أطلق القدرات لبناء مصر الحديثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرحلة فارقة في تمكين الشباب المصري، خلال سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تميزت بالاعتماد على قدرات الشباب وإطلاق طاقاتهم للمشاركة في بناء مصر الحديثة.

ويتزامن احتفال العالم باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس، مع دفع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـ 5 شباب من أعضائها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وفي نوفمبر 2019، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيين 6 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كنواب للمحافظين، في محافظات قنا والجيزة وبورسعيد والمنوفية وبني سويف والدقهلية، الأمر الذي يؤكد نهج القيادة السياسية في بناء قدرات الشباب لتولي المناصب القيادية في الدولة.

وترى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب المصري بات على رأس أولويات القيادة السياسية، في إقليم ملتهب بالحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على استقطاب أبنائها نحو العمل الجاد للمساهمة في مسيرة التنمية والمضى قدما نحو بناء المستقبل.

وتتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا النهج الرشيد في التعامل مع فئة الشباب، وتؤكد أن هذا التوجه سيؤتي ثماره في السنوات المقبلة، وسيحول كل شاب في مدن ومحافظات الجمهورية، إلى شخص مسؤول، يعمل على نهضة وتنمية بلاده.

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وانطلق امس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.