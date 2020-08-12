أخبار مصر | أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، على الوضع الوبائي في مصر قائلا: يوجد اهتمام وتعامل بالصورة العلمية المطلوبة على حسب الإمكانيات المتوفرة، كما أن الوضع في مصر الفترة الحالية أخذ منحنى الانزلاق في تسجيل الإصابات.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى الخليج 365: تراجع الحالات أو تقدمها لا يعني انتهاء الوباء حتى يكون هناك لقاح فعال، فلابد من أخذ الاحتياطات اللازمة بصورة صارمة، وذلك لأن قطاع عريض من المواطنين ليس لديهم مناعة ضد الفيروس، وأي شخص لم يتعرض للفيروس حتى الآن فهو على عرضة للعدوى، كما أنه من الوارد عدوى الحالات التي تم شفائها مرة أخرى وأبحاث علمية هي التي تؤكد ذلك.

وعن الموجة الثانية من فيروس كورونا قال "سالمان": الخوف الأكبر في الفترة الحالية هو حدوث موجه ثانية، وللأسف جميع المؤشرات ترجح حدوث ذلك، لذا يجب الالتزام وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية بشكل صارم إلى أن يتم إنتاج لقاح فعال.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.