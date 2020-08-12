أخبار مصر | "أطفال بلا مأوى" يتلقى 614 بلاغا حتى يوليو.. والقاهرة تتصدر بـ259

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "أطفال بلا مأوى" يتلقى 614 بلاغا حتى يوليو.. والقاهرة تتصدر بـ259 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول جهود برنامج حماية الاطفال والكبار بلا مأوى خلال الفترة الماضية ومواجهة جائحة كورونا.

وذكر التقرير أن برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى تلقى 614 بلاغًا خلال الفترة من 1 يناير وحتي 31 يوليو 2020.

وقالت الوزارة إنه تم استقبال 211 بلاغ من منظومة الشكاوي التابعة لمجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد 205 بلاغ وجاري تنفيذ 6 بلاغات بمعدل إنجاز 97%، وتعمل منظومة البلاغات بالبرنامج منذ 2552020، حيث تم تلقي 1270 بلاغ من عدة مصادر اهما منظومة الشكاوي الحكومية، المواطنين وسائل التواصل الإجتماعي.

وتصدرت القاهرة عدد البلاغات بإجمالي 259 بلاغ، ثم محافظة الجيزة ب136 بلاغ، والاسكندرية ب103 بلاغ والمنيا 42 بلاغ والشرقية 13، والقليوبية 35، والغربية 7بلاغات.

وبلغ عدد بلاغات الكبار بلامأوي 343 بلاغ ( ذكور وإناث) والأطفال 271 بلاغ.

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وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، السويس، بني سويف، اسيوط، المنيا)

كما طور البرنامج 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلامأوي' وهي (مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية، ومؤسسة فتيات العجوزة، ومجمع الدفاع الاجتماعي، ومؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية، ودار التربية للبنين بالمنيا، ودور التربية بالجيزة).

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.