شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جامعة الدول العربية يتفقد إحدى لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد جامعة الدول العربية، ظهر اليوم الأربعاء، إحدى لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى منطقة سيدي جابر بوسط محافظة الإسكندرية، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية وتسهيلات استقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم.

الوفد يراقب الانتخابات بموجب بروتوكول موقع مع الهيئة المشرفة على الانتخابات، وقد زار فى اليوم الأول أمس الثلاثاء مدرسة أشرف الخواجة بمنطقة سيدي جابر أيضاً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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