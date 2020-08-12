شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدي مرشد: «النواب» و«الشيوخ» سيكونان عونًا للقيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة السابق، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، هي واجب دستوري ووطني على كل الناخبين، من أجل استكمال ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات، على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مرشد، في تصريحات، أن الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثله في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية للتشريع، مشددا على أن المشاركة رسالة لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج، ولفت إلى أن مجلسي النواب والشيوخ سيكونان عونا للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعاتها، التي تخدم الدولة المصرية والشعب المصري. وأشار النائب إلى أن أعضاء الحزب كانوا في مقدمة الصفوف في المشاركة الانتخابية، وكذلك توعية المواطنين، فضلا عن توجيههم إلى اللجان الانتخابية، مع التأكيد على إرشادهم بالتباعد نظرا للظروف التي تمر بها البلاد خاصة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».