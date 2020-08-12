شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات يحتشدن بمراكز الجيزة خلال ثاني أيّام انتخابات مجلس الشيوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ثاني أيّام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، بمراكز البدرشين والحوامدية والصف وأطفيح والعياط بمحافظة الجيزة. ورصدت «المصري اليوم» تواجدا كبيرًا من الناخبين، مع حضور كبير من السيدات للمشاركة في العملية الانتخابية، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتواجدا أمنيا مكثفا لتنظيم سير العملية الانتخابية.

وشهدت لجان الاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بمدينة العياط، إقبالا من الناخبين في الساعات الأولى من فتح باب التصويت، وسط تأمين قوات الأمن للعملية الانتخابية والناخبين، ووسط تسهيل عملية التصويت للناخبين خاصة كبار السن والسيدات الذين تصدروا المشهد. والتزم الناخبون بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، مرتدين الكمامات مع الحرص على التباعد والالتزام بالمسافة الآمنة.

وشهدت لجان الاقتراع بقرى مركز أطفيح حضورًا تصاعديًا من الناخبين منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

وتوافد الناخبون عبر سيارات الميكروباص، والتوك توك، واحتشدت النساء في طوابير أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن في مقار مدارس «عبدالعظيم فشول، أبوبكر الصديق، أحمد راشد، وغيرها». وأقامت اللجان سرادقات أمام مقراتها تفاديًا لحرارة الطقس، والاحتماء بها نظير دخول أعداد قليلة من الناخبين وفقا للإجراءات الاحترازية، حيث إن مدينة أطفيح ضمن دائرة الجيزة، ويجري الاقتراع على 73 مرشح، وقائمة واحدة هي القائمة الوطنية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر. ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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السيدات يحتشدون بمراكز الجيزة في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

السيدات يحتشدون بمراكز الجيزة في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

السيدات يحتشدون بمراكز الجيزة في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

السيدات يحتشدون بمراكز الجيزة في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ