شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ في تمام الساعة ٩ ص، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، والقيادات الأمنية التنفيذية للوقوف على فتح جميع اللجان في المواعيد المحددة دون أي تأخير.

وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمدن بتوفير كافة التسهيلات وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مؤكدا على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم والتزام جميع العاملين والناخبين بارتداء الكمامات للحفاظ على صحتهم.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية سير العملية الإنتخابية بالتنسيق والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وجه المحافظ الدعوة لجميع المواطنين ممن لهم حق التصويت للنزول والمشاركة الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام واختيار من يمثلهم وإرسال صورة للعالم أن مصر تستطيع تنتخب في زمن الكورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

Advertisements

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.