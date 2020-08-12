المواطنون يرفعون لافتات «انزل شارك» أمام لجان كفرالشيخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين أمام اللجان الانتخابية بكفرالشيخ رافعين أعلام مصر، ورفع العديد منهم لافتات «انزل شارك»، لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

كما شهدت لجان مراكز ومدن سيدي سالم ومطوبس قرى كفر الشيخ وقلين توافد المئات من الرجال والسيدات وخاصة كبار السن للإدلاء بأصواتهم، في اليوم الثاني للانتخابات، كما شهدت عدد من اللجان انتظار المواطنين في طوابير للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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المواطنون يرفعون أعلام مصر وإنزل شارك أمام لجان كفرالشيخ

المواطنون يرفعون أعلام مصر وإنزل شارك أمام لجان كفرالشيخ

المواطنون يرفعون أعلام مصر وإنزل شارك أمام لجان كفرالشيخ