شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يتابع امتحانات الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، انتظام امتحانات الدراسات العليا مع عمداء كليات التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، الطب البيطري، السياحة والفنادق، للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي معوقات.

وأكد رئيس الجامعة، انضباط سير العمل داخل اللجان، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد الدكتور النجار على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الكليات بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الكليات من أعمال التطهير والتعقيم، إضافة إلى نظام دخول اللجان، ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وتوفير أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكليات، بالإضافة للتباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدراسات العليا بالجامعة بدأت الإثنين الماضي الموافق العاشر من أغسطس 2020، وتستمر حتى الثالت من سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة يوم الأحد الموافق السادس عشر من أغسطس الجاري.

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