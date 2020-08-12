«عزل العجمي»: شفاء 8 حالات من «كورونا» لترتفع الحصيلة لـ 429 متعافياً

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في الإسكندرية، تعافي ٨ حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا الأربعاء، ليتجاوز إجمالي حالات الشفاء التام من الفيروس حاجز ٤٢٩ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضي.
وقال «مختار»، إن حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي ارتفعت لتصل إلى ١١٣ حالة بعد تحويل ٨ حالات جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.
ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحًا أن المستشفى تضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.
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