شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في روما يستعرض أوجه التعاون والعلاقات مع إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى هشام بدر، سفير مصر في روما على المبادرات الأخيرة المعنية بالتعاون الثقافي التي تقوم بها السطات المحلية المصرية مع محافظة فيتربو الإيطالية وبلدية كاتانيا وبلدية راجوزا، وكذلك مبادرات تنظيم لرحلات حج ديني إلى مصر، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة الثقافية تؤكد عمق العلاقات التاريخية المتأصلة بين الشعبين المصري والإيطالي الصديقين.

ورحب السفير بدر في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بالموافقة الأخيرة لمجلس مدينة فيتربو على اتفاق توأمة بين مقاطعة فيتربو ومحافظة الأقصر، والتي تأتي في أعقاب اتفاق مماثل بين مدينتي كاتانيا والإسكندرية، مشددًا على أهمية مثل هذه المبادرات من أجل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، ولاسيما توسيع دائٔرة العلاقات بين الشعبين الإيطالي والمصري بخلاف العلاقات المتواجدة بالفعل في مجالات الطاقة وبصفة خاصة في مجالات الغاز، وهو ما يتجلى في الاكتشافات الأخيرة لشركة إيني الإيطالية، فضلاً عن التعاون بين البلدين في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأكد «بدر» على أن الدفعة القوية جدًا التي تقدمها مؤسسة «سيب بينيديتّي» الخيرية الإيطالية التي يرأسها أوجينيو بينيديتّى جاليو لهذه المبادرات .

كما سلط السفير بدر الضوء على التعاون الجاري في قطاع الطاقة الحيوية، مشدداً على المساهمات المهمة لإيني والشراكة المصرية الإيطالية في منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، مؤكدا على أن مصر حرصت على دعوة إيطاليا لتصبح عضوا مؤسسا في المنتدى الذي أطلقته القاهرة عام 2018 وذلك بهدف تنفيذ مشاريع ربط في مجال الغاز الطبيعي بين أوروبا وشرق المتوسط من أجل تنويع مصادر الغاز الطبيعي في أوروبا وحمايتها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطاليه عن سفير مصر في روما، أنه ثمن المستوى العالي من التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى البروتوكول القائم بين البلدين منذ عام 2005 للتعاون في هذا المجال، مؤكداً على أن مصر أنجزت خطوات عملاقة في مواجهة هذا التحدي، ونجحت منذ عام 2016 في القضاء على وإلغاء جميع المعابر البحرية غير الشرعية من الساحل الشمالي لمصر الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر.

كما أشار بدر إلى أن مصر وإيطاليا تعاونتا بشكل مكثف في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وحول الأوضاع في ليبيا، قال السفير هشام بدر لوكالة «أنسا»: إٔن كلا البلدين يعملان بشكل وثيق للتوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية، مضيفاً أن مصر ترفض وجود الميليشيات وعمليات نقل المقاتلين الأجانب والعناصر المتطرفة إللا الأراضي الليبية، مما سيكون له بالتأكيد تداعيات ضارة على استقرار المنطقة.

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وفي نهاية حديثه لوكالة الأنباء الإيطالية أشاد السفير هشام بدر بمشروع المتحف المصري الكبير بالجيزة، والذي من المقرر أن يصبح أكبر متحف أثري في العالم، والذي تم تأجيل افتتاحه إلى عام 2021 بسبب وباء كوفيد -19، مؤكدا أن الثقافة هي المفتاح لفتح أبواب الحوار والصداقة بين الشعوب، لافتاً إلى أن الثقافة لغة كانت وستظل صالحة دائٔمًا للتغلب على أي أزمة.