شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في روما يستعرض أوجه التعاون والعلاقات مع إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أثنى هشام بدر، سفير مصر في روما على المبادرات الأخيرة المعنية بالتعاون الثقافي التي تقوم بها السطات المحلية المصرية مع محافظة فيتربو الإيطالية وبلدية كاتانيا وبلدية راجوزا، وكذلك مبادرات تنظيم لرحلات حج ديني إلى مصر، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة الثقافية تؤكد عمق العلاقات التاريخية المتأصلة بين الشعبين المصري والإيطالي الصديقين.
ورحب السفير بدر في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بالموافقة الأخيرة لمجلس مدينة فيتربو على اتفاق توأمة بين مقاطعة فيتربو ومحافظة الأقصر، والتي تأتي في أعقاب اتفاق مماثل بين مدينتي كاتانيا والإسكندرية، مشددًا على أهمية مثل هذه المبادرات من أجل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، ولاسيما توسيع دائٔرة العلاقات بين الشعبين الإيطالي والمصري بخلاف العلاقات المتواجدة بالفعل في مجالات الطاقة وبصفة خاصة في مجالات الغاز، وهو ما يتجلى في الاكتشافات الأخيرة لشركة إيني الإيطالية، فضلاً عن التعاون بين البلدين في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأكد «بدر» على أن الدفعة القوية جدًا التي تقدمها مؤسسة «سيب بينيديتّي» الخيرية الإيطالية التي يرأسها أوجينيو بينيديتّى جاليو لهذه المبادرات .
كما سلط السفير بدر الضوء على التعاون الجاري في قطاع الطاقة الحيوية، مشدداً على المساهمات المهمة لإيني والشراكة المصرية الإيطالية في منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، مؤكدا على أن مصر حرصت على دعوة إيطاليا لتصبح عضوا مؤسسا في المنتدى الذي أطلقته القاهرة عام 2018 وذلك بهدف تنفيذ مشاريع ربط في مجال الغاز الطبيعي بين أوروبا وشرق المتوسط من أجل تنويع مصادر الغاز الطبيعي في أوروبا وحمايتها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطاليه عن سفير مصر في روما، أنه ثمن المستوى العالي من التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى البروتوكول القائم بين البلدين منذ عام 2005 للتعاون في هذا المجال، مؤكداً على أن مصر أنجزت خطوات عملاقة في مواجهة هذا التحدي، ونجحت منذ عام 2016 في القضاء على وإلغاء جميع المعابر البحرية غير الشرعية من الساحل الشمالي لمصر الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر.
كما أشار بدر إلى أن مصر وإيطاليا تعاونتا بشكل مكثف في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وحول الأوضاع في ليبيا، قال السفير هشام بدر لوكالة «أنسا»: إٔن كلا البلدين يعملان بشكل وثيق للتوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية، مضيفاً أن مصر ترفض وجود الميليشيات وعمليات نقل المقاتلين الأجانب والعناصر المتطرفة إللا الأراضي الليبية، مما سيكون له بالتأكيد تداعيات ضارة على استقرار المنطقة.
وفي نهاية حديثه لوكالة الأنباء الإيطالية أشاد السفير هشام بدر بمشروع المتحف المصري الكبير بالجيزة، والذي من المقرر أن يصبح أكبر متحف أثري في العالم، والذي تم تأجيل افتتاحه إلى عام 2021 بسبب وباء كوفيد -19، مؤكدا أن الثقافة هي المفتاح لفتح أبواب الحوار والصداقة بين الشعوب، لافتاً إلى أن الثقافة لغة كانت وستظل صالحة دائٔمًا للتغلب على أي أزمة.
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