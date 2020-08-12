شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء شديد.. ولا ناخبين في عدد من لجان السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت العديد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بالسويس، الأربعاء، هدوء شديد وانعدام لظهور الناخبين تمامًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وتجرى الانتخابات وسط تواجد مكثف من عناصر الشرطة بكل اللجان.

وتلاحظ قيام بعض المرشحين بإرسال سيارات ميكروباص تحمل ناخبين من البسطاء لنقلهم لمقار لجان انتخابية بمنطقة التوفيقية والجناين.

وشهدت الشوارع والميادين بالسويس سيولة مرورية بعد انتشار الكمائن الثابتة والمتحركة في الشوارع، بإشراف العميد عمرو أنور، مدير الإدارة العامة للمرور بالسويس، لمنع أي عوائق مرورية ولسهولة وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

فيما حرص أعضاء الحملات الانتخابية ببعض الدوائر بتوزيع المياه المعدنية والكمامات الطبية على الناخبين وقامت العناصر الأمنية بتوفير مقاعد متحركة لكبار السن ومساعدتهم للإدلاء بأصواتهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.