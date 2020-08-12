شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق حسني يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدلي الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، اليوم الأربعاء، بصوته في إنتخابات مجلس الشيوخ بدائرة الدقي. وقال «حسني» عقب إدلائه بصوته إن المشاركة في الإنتخابات واجب وعمل وطني إيجابي. حضر «حسني» مرتديا «كمامة» طبية لدخول لجنة التصويت، وإلتف حوله عدد من الناخبين لإلتقاط الصور التذكارية معه. [image:2:center] فاروق حسني يدلي بصوته فاروق حسني يدلي بصوته فاروق حسني يدلي بصوته [image:6:center] Advertisements الوضع في مصر

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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