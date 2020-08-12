شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد اللجان الانتخابية بالخارجة‎ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لليوم الثاني جولاته التفقدية للجان الانتخابية بقري مركز الخارجة، للتأكد من انتظام سير عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستنهي أعمالها في تمام التاسعة مساء اليوم، حيث تفقد المحافظ لجان قري صنعاء والجزائر وبولاق ،وأطمئن على فتح اللجان في موعدها دون أي معوقات، وتوافر كافة سبل الراحة للمواطنين داخل وخارج اللجان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان.

وأكد المحافظ ان غرفة عمليات المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة مع غرف عمليات المراكز واللجنة العامة للانتخابات، للتأكد من فتح كافة اللجان الانتخابية في موعدها وتواجد القضاة في مقراتهم، واستقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوي للتعامل الفوري معها.

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات بالمحافظة هو 177714 ناخب موزعين على عدد 60 مقر انتخابي على مستوى المحافظة، موزعين على المراكز بواقع 19 لجنة بمركز الخارجة، و23 لجنة بمركز الداخلة، و4 لجان بمركز الفرافرة، و4 لجان بمركز بلاط و4 لجان بمركز باريس.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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محافظ الوادى الجديد يتفقد اللجان الانتخابية

محافظ الوادى الجديد يتفقد اللجان الانتخابية

محافظ الوادى الجديد يتفقد اللجان الانتخابية

محافظ الوادى الجديد يتفقد اللجان الانتخابية