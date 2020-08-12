شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير أمام اللجان فى قرى المرشحين بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى المرشحين في إنتخابات الشيوخ بالدقهلية، اليوم، طوابير أمام اللجان بعد خروج المواطنين لإنتخاب إبن قريتهم .

وكان بعض المرشحين قاموا بتسيير ميكروفونات تحث المواطنين للخروج لمساعدة إبن بلدهم في معركته الإنتخابية وطالبت الميكروفونات المواطنين بإختيار ابن البلد وأى 5 آخرين من المرشحين على المقاعد الفردى وعددهم 43 مرشح مما دفع الأهالى للخروج بأعداد كبيرة .

وظهرت طوابير أمام اللجان في قري ومدن «ميت عنتر، والسمارة، وأويش الحجر، والجمالية، وميت فارس، وميت غمر والسلام بتمى الأمديد».

يذكر أن محافظة الدقهلية تشهد منافسة كبيرة بين 43 مرشح للمنافسة على 6 مقاعد فردى فقط ويوجد بها بها 4 مليون و338 ألف، و465 صوت انتخابي، ولم يخرج منهم في أول ايام التصويت سوى 125 ألف ناخب تقريبا .

طوابير أمام اللجان فى قرى المرشحين بالدقهلية

طوابير أمام اللجان فى قرى المرشحين بالدقهلية

طوابير أمام اللجان فى قرى المرشحين بالدقهلية

طوابير أمام اللجان فى قرى المرشحين بالدقهلية

طوابير أمام اللجان فى قرى المرشحين بالدقهلية