شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة ينفذ حملات إزالة إشغالات ومخالفات بالتجمعين الأول والخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة نهارية مكبرة بالتجمع الأول، بحضور المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول ومسؤولي جهاز المدينة، مضيفًا أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة التعديات على الأرصفة والتحفظ على الحديد والمعدات، وتم تحرير محاضر للمخالفات وتسليمها للنيابة العسكرية.

وأضاف «غنيم»، أنه تم تنفيذ حملة ليلية لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الثاني، ومنطقة الخدمات وبعض المناطق بالحي الثالث ومول بلاتنيوم بالحي الثالث بالتجمع الخامس، وذلك تحت إشراف المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبحضور مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المضبوطات بالكامل داخل مخازن الجهاز وتوقيع غرامات على المخالفين.

وأكد «غنيم»، أن جهاز المدينة يواصل شن حملات مستمرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطرق سواء الأرصفة أو المظلات أو التعدي على المسطحات الخضراء، وكذا حصر جميع مخالفات البناء التي تمت بعد تفعيل قانون التصالح وإزالتها على الفور، ويتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية.