شكرا لقرائتكم خبر عن #انزلي_وشاركي «هاشتاج» لتشجيع السيدات على المشاركة بانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت حملة «أنتي الأهم» هاشتاج «انزلي وشاركي» تدعمه إعلاميات ومشاهير السوشيال ميديا لتشجيع السيدات على المشاركة في الانتخابات تحت للتأكيد على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإعطاء صوتها في انتخابات مجلس الشيوخ المنعقدة، وتضمنت الحملة هاشتاج ضم صور عدد من الإعلاميات والمشاهير الداعمين للحملة منهم الإعلاميات سهام صالح ورنا عرفة وأميرة جمال وفرح على وأحمد جمال، وفرح شعبان وآيسل خالد.

وقالت الدكتورة رحاب الفخراني مديرة العلاقات العامة بحملة «أنتي الأهم»، إنه بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ وإيمانا من الحملة بدورها الوطني ورفع الوعي والمشاركة الإيجابية، أطلقت حملة توعوية على وسائل التواصل الأجتماعي منذ أيام شاركت فيها الفنانين والإعلامين والمشاهير والتي ستستمر على مدار فترة الانتخابات، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز الدور الحيوي للمرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

وأوضحت، أن فريق من المتطوعين والمتطوعات بحملة «أنتي الأهم» قام بتسهيل عملية الانتخاب بثلاث لجان من خلال الإشراف على دخول المشاركين وتحقيق التباعد الاجتماعي ونشر إرشادات وتوعية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع أدوية وقائية وفيتامينات لتعزيز المناعة.