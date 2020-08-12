شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير علي لجان انتخابات الشيوخ ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الحرس الوطني الابتدائية بمدينة بنها اقبالا متزايدا من المواكنيين الذين حرصوا على المشاركة الايجابية في انتخابات مجلس الشيوخ والادلاء باصواتهم.

وشارك عدد من المتطوعين في حملة بنها لشبابها بعدد من الشباب لتنظيم دخول الناخبين من والي اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بلجان المدينة والقري التابعة لها كما تولوا مهمة تطهير داخل وخارج اللجان اللجان الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما شارك الشباب في استخراج بيانات الناخبين الخاصة برقم لجنتهم الانتخابية ورقم المسلسل في الكشف تسهيلا على الناخبين.

قال الحاج احمد شعلان مؤسس الحملة أن المشاركة الايجابية هي حق أصيل لكل مواطن ودليل على وطنيته ويجب على كل فرد ان يدعم هذا الحق ويساهم في خروج أسرته وأحبائه ويلتف الجميع حول الوطن. شهدت اللجان بمحافظة القليوبية إقبالا من السيدات اللائي ترن المشهد في معظم اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية.

زحام على اللجان فى القليوبية

زحام على اللجان فى القليوبية

زحام على اللجان فى القليوبية

زحام على اللجان فى القليوبية

زحام على اللجان فى القليوبية