شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة الخميس.. والرطوبة في القاهرة 40 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، نشطة على جنوب سيناء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.7 إلى 2.5 متر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (80 – 35)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (40 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35– 25»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «39- 27»، الأقصر «39– 28»، أسوان «40 – 28».

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