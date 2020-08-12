شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: برنامج أطفال بلامأوى تلقى 614 بلاغاً حتى يوليو الماضى والقاهرة أكثر المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا حول جهود برنامج حماية الاطفال والكبار بلامأوي خلال الفترة الماضية ومواجهة جائحة كورونا.
وذكر التقرير أن برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوى تلقى 614 بلاغاً خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2020.
وقالت الوزارة إنه تم استقبال 211 بلاغات من منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد 205 بلاغات وجاري تنفيذ 6 بلاغات بمعدل انجاز 97%.
وتعمل منظومة البلاغات بالبرنامج منذ 25/5/2020، حيث تم تلقى 1270 بلاغ من عدة مصادر اهما منظومة الشكاوي الحكومية، المواطنين، وسائل التواصل الاجتماعى.
وتصدرت القاهرة عدد البلاغات بإجمالى 259 بلاغ ثم محافظة الجيزة بـ 136 بلاغ والاسكندرية ب103 بلاغ والمنيا 42 بلاغ والشرقية 13 والقليوبية 35 والغربية 7بلاغات.
وبلغ عدد بلاغات الكبار بلامأوي 343 بلاغ ( ذكور واناث) و الاطفال 271 بلاغ
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرىة، المنوفية، الشرقية، الغربية ، بورسعيد، السويس، بني سويف ، اسيوط ، المنيا
كما طور البرنامج 6 مؤسسات لرعاية الاطفال بلامأوي وهي مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية ومؤسسة فتيات العجوزة ومجمع الدفاع الاجتماعي ومؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية ودار التربية للبنين بالمنيا ودور التربية بالجيزة.
وطالبت الوزارة بضرورة الإبلاغ عن الأطفال والكبار بلا ماوى على الخط الساخن 16439 ومن خلال صفحة الوزارة والبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
كانت هذه تفاصيل خبر التضامن: برنامج أطفال بلامأوى تلقى 614 بلاغاً حتى يوليو الماضى والقاهرة أكثر المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.