شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: برنامج أطفال بلامأوى تلقى 614 بلاغاً حتى يوليو الماضى والقاهرة أكثر المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا حول جهود برنامج حماية الاطفال والكبار بلامأوي خلال الفترة الماضية ومواجهة جائحة كورونا.



وذكر التقرير أن برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوى تلقى 614 بلاغاً خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2020.



وقالت الوزارة إنه تم استقبال 211 بلاغات من منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد 205 بلاغات وجاري تنفيذ 6 بلاغات بمعدل انجاز 97%.

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وتعمل منظومة البلاغات بالبرنامج منذ 25/5/2020، حيث تم تلقى 1270 بلاغ من عدة مصادر اهما منظومة الشكاوي الحكومية، المواطنين، وسائل التواصل الاجتماعى.



وتصدرت القاهرة عدد البلاغات بإجمالى 259 بلاغ ثم محافظة الجيزة بـ 136 بلاغ والاسكندرية ب103 بلاغ والمنيا 42 بلاغ والشرقية 13 والقليوبية 35 والغربية 7بلاغات.