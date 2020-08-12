شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية للعمالة المتضررة من كورونا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا صرف الدفعة الثالثة لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى وقدرها 500 جنيه بدءاً من الأحد المقبل وحتى 20 من نفس الشهر من ماكينات الصرف بموجب الكارتATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.

كما تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيد من صرف الدفعة الثالثة من المنحة علي شرائح يومية لعدم التزاحم علي الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعى المصرى، بحيث تكون 260 ألف مستحقاً يومياً، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق علي تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، لعدم التزاحم علي ماكينات الصرف الآلى وضمانا لسلامة المستحقين.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن تقديم المساعدات للعمالة غير المنتظمة يأتى فى إطار حرص الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى ضرورة التنسيق بين مبادرة دعم العمالة غير منتظمة والوزارات الشريكة لاحتساب المساعدات الاجتماعية الموجه للنساء العاملات والأشخاص ذوى الإعاقة ضمن جهود الحماية الاجتماعية لمناهضة الآثار السلبية لفيروس كورونا ودعت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى التوسع فى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة طبقاً لقواعد البيانات التى تم جمعها من خلال مبادرة الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة ومن خلال حملات التوعية الإعلامية والميدانية التى تخطط الوزارة لإطلاقها، وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى عن التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ونقابة المرشدين السياحيين لدعم المتضررين من المرشدين السياحيين لمدة قد تصل إلى أربعة اشهر كما استعرضت الموقف المالى للحساب 2030 بالمؤسسة القومية للتكافل، الذى تم تخصيصه لدعم العمال غير المنتظمة.