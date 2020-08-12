رئيس مياه القليوبية يحث الموظفين من غرفة العمليات على المشاركة بالانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد صباح اليوم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، غرفة عمليات الشركة التى تم تدشينها على مدار الساعة ولمدة يومين لمتابعة ورصد سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وجرى تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية، للمتابعة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بعدد 12 فرعا على مستوى المحافظة، ومشاركة العاملين بالشركة للإدلاء بأصواتهم.
ولفت مجاهد، إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية وممارسة العاملين حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستورى الهام يعتبر مهمة قومية واجبة على الجميع في غاية الأهمية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.
كان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ونقيب المهندسين بالقليوبية، قد أدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشويخ التى انطلقت صباح اليوم على مدار يومين، مؤكدا أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية وإنتخابات المجالس النيابية واجب وطنى لكل مواطن مصرى حريص على إستكمال مسيرة التنمية التى بدأتها البلاد عقب ثورة 30 من يونيو عام 2013، كما دعا مجاهد كافة أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية فى انتخابات مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخلياً وخارجياً.
وتابع مجاهد غرفة العمليات المركزية بشركة مياه القليوبية وغرف العمليات بالفروع لتذليل كافة العقبات أو المشكلات التى قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية فيما يخص خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى والتعامل بصورة سريعة مع أى أعطال قد تعوق العملية الإنتخابية.
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