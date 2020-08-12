شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القليوبية يحث الموظفين من غرفة العمليات على المشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد صباح اليوم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، غرفة عمليات الشركة التى تم تدشينها على مدار الساعة ولمدة يومين لمتابعة ورصد سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وجرى تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية، للمتابعة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بعدد 12 فرعا على مستوى المحافظة، ومشاركة العاملين بالشركة للإدلاء بأصواتهم.

ولفت مجاهد، إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية وممارسة العاملين حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستورى الهام يعتبر مهمة قومية واجبة على الجميع في غاية الأهمية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

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