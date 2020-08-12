شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد امتحانات نقل وشهادات القراءات بمعهد فتيات شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء، لجان معهد بنين قراءات شبرا، ومقرها معهد فتيات شبرا، فى اليوم الخامس لامتحانات نقل وشهادات القراءات، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادتى علوم القرآن والأدب والنصوص.

وشدد على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب وتوفير كل سبل الراحة لهم، مؤكدًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب والمراقبين، للحفاظ على سلامتهم من العدوى.

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كما قام وكيل الأزهر خلال تفقده اللجان بالاتصال بالدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية علوم القرآن، لطمأنة الطلبة بأن القرارات الخاصة بالتحاق الطلاب الجدد بمعاهد القراءات الأزهرية، وكلية علوم القرآن بطنطا "بخصوص السن" لا تجري علي الطلاب الحاليِّين، مؤكدًا أنه لا توجد قرارات من المجلس الأعلى للأزهر تطبق بأثر رجعى على الطلاب.

جدير بالذكر أن المقرر الدراسى على معاهد القراءات لهذا العام هو من أول المنهج حتى 15مارس فقط، كما يمتحن طلاب كل منطقة فى محافظاتهم وليس فى القاهرة كما هو معمول به سابقًا، تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا للاختلاط والزحام.

ومن المقرر أن تنتهى امتحانات طلاب معاهد القراءات فى الثامن عشر من الشهر الجارى.