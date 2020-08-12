شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يحصل على 58 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصرى بلغت 14 ألفاً و317 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 58 ألفا و800 جنيه مصرى.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة.

المواطن "أحمد.ذ.أ.ب" الذي يعمل لدى مؤسسة للمقاولات، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المواطن "أحمد.ذ.أ.ب" واستجابت بعد التفاوض وديا على صرف مستحقات المواطن البالغ 14 ألفا و317 ريالا سعوديا، واستلم المواطن الشيك الخاص بمستحقاته مسحوب على بنك الراجحى السعودى، فرع قريش، وقدم الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بجدة، وللشركة وبذلك أسدلت الستار على شكوى المواطن وديا.