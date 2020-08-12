شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 656 شاباً وصرف 58 ألف جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 656 شاباً، بينهم 10 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 30 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1403 عمال.

وأوضح السيد إبراهيم الخطيب، مدير المديرية القوى العاملة بالبحيرة، أن المديرية قامت خلال يوليو الماضى بتسجيل 40 عاملا جديداً فى مجال العمالة غير المنتظمة منهم 10 عمال مشتغلين وصرف16 ألف جنيه لـ 8 منح مولود و 33 ألفا لـ 11 منحة زواج، 8 آلاف جنيه لـ 4 منح وفاة أحد الأقارب، بذلك يصل إجمالى ما تم صرفه من منح رعاية اجتماعية للعمالة المسجلة خلال الشهر 57 ألف جنيه، فضلا عن صرف 1186 جنيها مصاريف علاج لعامل آخر.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 445 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.