شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستقبل مدير مكتب الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بعد انتهاء تكليفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لأنظمة الأغذية والزراعة ومدير مكتب الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة و السيد نصرالدين مدير مكتب الفاو بالقاهرة.

وتأتي تلك الزيارة نظراً لإنتهاء تكليف السبد عبدالسلام ولد أحمد وختام أعماله كمدير عام مساعد لأنظمة الأغذية والزراعة ومدير مكتب الفاو لمنطقة الشرق الأدني وشمال إفريقيا

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وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف ولد أحمد بمنصب وزير البترول والطاقة والمعادن في الحكومة الموريتانية.

وقد استعرض ولد أحمد الإنجازات التي تحققت في مجال تحسين إدارة المياه بالتعاون مع المنظمة وأهم الأنشطة الجاري تنفيذها في مجال إدخال نُظم الري الحديث و استخدام الطاقة الشمسية في مجال المياه

وقام الدكتور عبد العاطي بإهدائه درع الوزارة تكريماً لمجهوداته في دعم قضايا المياه والأمن الغذائي محلياً وإقليماً مع تمنياته له بدوام التوفيق .

