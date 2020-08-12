تستمر لـ5 أيام.. القوى العاملة تكشف طرق صرف الـ500 جنيه الثانية للعمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قررت الحكومة ممثلة اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا صرف الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه بدءا من يوم الأحد المقبل.

ويرصد الخليج 365 8 معلومات عن منحة الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة كالتالي:

- تحديد 5 أيام لصرف الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه.

- موعد صرف المنحة يبدأ يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 20 من نفس الشهر.

- تصرف المنحة من الماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية.

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- التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.

تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف.

- الصرف يتم من خلال ماكينات البريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف مستحقاً يومياً.

- ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

- يقوم في المرحلة الثالثة نحو مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وأكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد.