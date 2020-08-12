أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد وعظ القاهرة ويتابع الخدمات المقدمة في لجنة الفتوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الثلاثاء، منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسية بها لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

وأكد على أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى مزيد من التركيز والوقوف على احتياجات الناس بما يدعم زيادة الوعي المجتمعي، والجهود الكبيرة التي تحتاج إليها محافظة القاهرة لاتساع رقعتها وحاجة القائمين بها إلى جوانب معرفية في قضايا متنوعة اجتماعية وفكرية وحياتية.

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وركز على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع، مع التركيز على القضايا الحياتية، بما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.

وشدد عيّاد في بيان له، الأربعاء، على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.

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