مباحث الأحداث تداهم صيدلية تبيع مخدرات بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في العقاقير المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمنشطات مجهولة المصدر. كانت تحريات ومعلومات اللواء حازم البدوي، مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، أفادت بقيام أحد الأشخاص مدير صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ببيع وترويج العقاقير المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وبيعها بدون تذكرة طبية. Advertisements عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية المُشار إليها وتبين عدم تواجد مالكها وإدارتها بمعرفة أحد الأشخاص حاصل على دبلوم تجارة له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبتفتيش الصيدلية تم ضبط 420 قرص لعقاقير مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، و460 قرص لعقاقير خاصة بإحدى الهيئات ممنوع تداولها بالأسواق، و220 قرص لأدوية منشطة ومهربة ومجهولة المصدر. بمواجهة المذكور أقر بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وترويجها على عملائه بدائرة القسم لحساب مالك الصيدلية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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