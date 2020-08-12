الداخلية: ضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف ببندر ديرب نجم بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف ببندر ديرب نجم بالشرقية.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أفادت بقيام (صاحب مخزن فراشة، مصور فوتوغرافى) بتخصيص قطعة أرض مجهزة لإقامة الأفراح بها نظير مقابل مادي بدائرة قسم شرطة ديرب نجم، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وأمكن ضبط المذكورين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد