ضبط 16500 كمامة مصنعة بخامات رديئة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ضبطت مباحث التموين بالإسكندرية اليوم الاربعاء المدير المسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية، وبحوزته 16500 " كمامة " تم تصنيعها بخامات رديئة .
وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث التموين عن قيام المدير المسئول عن مصنع بدائرة قسم شرطة العطارين وسط الإسكندرية باستخدام خامات رديئة في تصنيع المستلزمات الطبية، وبيعها مدخلا الغش والتدليس على المستهلكين ومحققا مكاسب مالية غير مشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات تم تفتيش المصنع وضبط 16500 قطعة "كمامة" منتج نهائي مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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