خامات رديئة.. ضبط مدير مصنع "كمامات" مغشوشة في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الإدارة العامة للتموين، 1240 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، في حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور لها عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن ضمن القضايا المضبوطة كانت لمدير مسئول عن مصنع غير مرخص لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ثان، في محافظة الشرقية.

ووجدت قوات الأمن بحوزة المتهم 60 ألف قطعة كمامة، مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون تصريح من الجهات المختصة؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر.

جاء ذلك نفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.