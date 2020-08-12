قدم الشيشة لرواده.. ضبط صاحب مقهى في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على صاحب مقهى لقيامه بتقديم النرجيله " الشيشة" لرواده.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالشرقية، أفادت بقيام (صاحب مقهى عام) بتقديم النرجيله لرواد مقهى عام بمدينة بلبيس، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن ضبط صاحب المقهى السالف الإشارة إليه، وضبط 12 نرجيله، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات فيروس "كورونا المستجد".