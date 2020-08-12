ضبط زوجين نصبا على مواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتضرر مواطنين من أحد الأشخاص وزوجته، لقيامهما بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبلغ (60) ألف جنيه بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك.

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أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على بكالوريوس- زوجته " ربة منزل" - مقيمان بمحافظة القليوبية) حيث كونا تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بالدول العربية خلافاً للحقيقة، فضلاً عن انشائهما مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" والإعلان من خلالها عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، لاستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بمحل إقامتهما المشار إليه، وعُثر بحوزتهما على (عدد من سمات دخول لإحدى الدول العربية بأسماء العديد من الاشخاص بعضها "خالي البيانات"- خطابات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد توقيع الكشف الطبي على أشخاص محددين- إفادات منسوبة لبعض الشركات بالخارج تفيد إلتحاق أشخاص "محددين" للعمل بها - عقود عمل وهمية بأسماء العديد من الأشخاص راغبي العمل بالخارج - كمية من صور طلبات تسجيل إقامة منسوب صدورها لإحدى الهيئات بالخارج - مستندات شخصية خاصة براغبي السفر للعمل بالخارج) بفحص المستندات المضبوطة فنياً تبين أنها مزورة تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.