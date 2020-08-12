مصر | مصدر قضائي: كبار السن سيطروا على مشهد انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر قضائي: كبار السن سيطروا على مشهد انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر قضائي، مشرف علي أحد اللجان الأنتخابية، إن كبار السن من الرجال يسيطرون علي جملة عدد الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، مقارنة بالشباب الذين ظهروا بشكل طفيف، لتصل نسبة الشباب مقارنة بكبار السن إلي 10%، متابعًا أن الساعات الأول من صباح اليوم شهدت إقبالا كبيرا من الوافدين.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الفئات العمرية بين العنصر النسائي تنوعت لتظهر الفتيات والسيدات وكبارات السن، وكذلك المنتقبات الذين توافدون بكثرة اليوم.

وتابع المصدر، أن درجة علم الوافدين بطريقة الانتخاب لم تكن كافية، وخصوصا بفئة كبار السن.

وعن أول أيام الانتخابات، أشار المصدر، أن الساعات الأولي من صباح أمس الثلاثاء شهدت إقبالا كبيرا، ولكن مع اقتراب وقت المغرب، بدءت الإعداد في التراجع.

وأكد المصدر، علي عدم السماح لأي شخص غير مرتدي للكمامة الواقية من الدخول لمقر اللجنة، مشيرًا لتوافر كميات كبيرة من الكمامات والمعقمات الكحولية إمام اللجان تيسرا علي المواطنين.

وانطلقت أمس الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحا، عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انعقادها على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

ونُقدم لكم متابعي بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مثل ماهو مجلس الشيوخ وطريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ومواعيد الانتخابات وشروط الترشح، وهي كالتالي:

ما هو مجلس الشيوخ وما دوره؟

مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى «مجلس الشورى المصرى».

كيف ستتم الانتخابات في ظل انتشار كورونا؟

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، عدد من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا، وجاءت كالآتي:

توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين.

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تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده.

وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.

تكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة.

فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف.

إلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت.

تقليل أعداد الناخبين، ما سيؤدي لزيادة عدد لجان الاقتراع.

كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية؟

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق هما:-

1- الاستعلام عبر موقع الهيئة الرسمي www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا.

2- إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

3- الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

