مصر | ضبط عاطل لتزويره محررات رسمية خاصة بالجامعات عبر الإنترنت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لتزويره محررات رسمية خاصة بالجامعات عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط أحد الأشخاص لإدعاء قدرته على تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجامعات والمصالح الحكومية وترويجها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدعاء (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بمحافظة كفرالشيخ) قدرته على تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجامعات والمصالح الحكومية مقابل مبلغ مالى، وذلك من خلال أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة عبارة عن منشورات تتضمن الإعلان عن بيع شهادات مؤهلات جامعية مزورة ورسائل مضمونها الإتفاق على بيع شهادات جامعية مزورة لأشخاص مختلفة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كما تم العثور على بطاقة رقم قومى بصورة المتهم وعنوان ومهنه مغايرة عن الحقيقة يشتبه فى كونها مزورة وكذا مبلغ مالى، وبمواجهة المتهم المذكور إعترف بارتكابه الواقعة بغرض الإستفادة ماديًا وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأن نشاطه يتعلق بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على إصطناع شهادات جامعية مزورة.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خاصةً فيما يتعلق بجرائم النصب والتزوير.

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.