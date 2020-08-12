مصر | بمليون جنيه.. ضبط عاطل وبحوزته 15 كيلو حشيش بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بمليون جنيه.. ضبط عاطل وبحوزته 15 كيلو حشيش بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية) تخصص بالاتجار في مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول )، بمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ (1.050.000 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

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سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.