مصر | ضبط القائم على تنظيم حفل زفاف بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط القائم على تنظيم حفل زفاف بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الاشخاص، لقيامه بتنظيم حفل زفاف بالشرقية، مخالفًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص ) بإقامة حفل عرس أمام منزله بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر، مخالفًا بذلك قرارات مجلس الوزراء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وأمكن ضبط المذكور وعدد (2) مكبر صوت ومولد كهرباء.

وجاء ذلك، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية: ضبط 249 مخالفة لقرار إغلاق المحلات

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تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 249 مخالفة في مجال غلق المحال التجارية.

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

كما أسفرت عن ضبط 213 مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق 73 مكان نشاط تعليمى، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجارى" 12531 مركزا تعليميا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.