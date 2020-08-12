مصر | القبض على سائق لسرقته كولمان مياه "سبيل" بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على سائق لسرقته كولمان مياه "سبيل" بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية، بمديرية البحر الأحمر، من ضبط مرتكب واقعة سرقة كولمان "مياه سبيل"، بالطريق العام بالبحر الأحمر.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأحد قائدي سيارات الأجرة "تاكسي" حال هتوقفه على جانب الطريق بالسيارة وقيامه بسرقة كولمان مياه "سبيل" بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحرالأحمر أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر ببيعه المسروقات لأحد بائعي الخردة "جارٍ ضبطه".

وجاء ذلك، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

وجاء ذلك، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط الأخير.

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ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.

وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.