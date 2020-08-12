أخبار مصر | انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة طقس اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد غدًا الأربعاء طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أن تنخفض معدلات الرطوبة لتصل الي 78%، مما يساهم في اعتدال حالة الجو بشكل عام.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الامواج من متر ونصف الي مترين مصحوبة برياح شمالية غربية اما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الامواج من متر ونصف الي مترين مصحوبة برياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتى تتمثل في شبورة صباحا وأمطار خفيفة علي انحاء متفرقة من البلاد مصحوبة برياح نشطة احيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

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وعن درجات الحرارة اليوم بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة

تطورات فيروس كورونا في مصر

ارتفع معدل حالات الشفاء من فيروس كورونا منذ بدء انتشاره ليصل إلى 54888 حالة بعد تسجيل 1109 حالة شفاء اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.