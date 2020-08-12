أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 656 شاباً وصرف 58 ألف جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 656 شاباً وصرف 58 ألف جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 656 شاباً، بينهم 10 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 30 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1403 عمال.
وأوضح السيد إبراهيم الخطيب مدير المديرية القوى العاملة بالبحيرة ، أن المديرية قامت خلال يوليو الماضي بتسجيل 40 عاملا جديداً في مجال العمالة غير المنتظمة منهم 10 عمال مشتغلين وصرف 16 ألف جنيه لـ 8 منح مولود و33 ألفا لـ 11 منحة زواج ، 8 آلاف جنيه لـ 4 منح وفاة أحد الأقارب ، بذلك يصل إجمالي ما تم صرفه من منح رعاية إجتماعية للعمالة المسجلة خلال الشهر 57 ألف جنيه ، فضلا عن صرف 1186 جنيها مصاريف علاج لعامل آخر .
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 445 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.
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ومن جهة أخرى، كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 54888 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.