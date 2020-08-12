أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 656 شاباً وصرف 58 ألف جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 656 شاباً وصرف 58 ألف جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 656 شاباً، بينهم 10 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 30 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1403 عمال.

وأوضح السيد إبراهيم الخطيب مدير المديرية القوى العاملة بالبحيرة ، أن المديرية قامت خلال يوليو الماضي بتسجيل 40 عاملا جديداً في مجال العمالة غير المنتظمة منهم 10 عمال مشتغلين وصرف 16 ألف جنيه لـ 8 منح مولود و33 ألفا لـ 11 منحة زواج ، 8 آلاف جنيه لـ 4 منح وفاة أحد الأقارب ، بذلك يصل إجمالي ما تم صرفه من منح رعاية إجتماعية للعمالة المسجلة خلال الشهر 57 ألف جنيه ، فضلا عن صرف 1186 جنيها مصاريف علاج لعامل آخر .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 445 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

اقرأ أيضا.. آخر تطورات أزمة كورونا

Advertisements