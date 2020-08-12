أخبار مصر | رئيس جامعة القاهرة يعبر عن استيائه من نظام التقويم غير العادل لكامبردج في الـIG

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة القاهرة يعبر عن استيائه من نظام التقويم غير العادل لكامبردج في الـIG والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة عن استيائه من نظام التقويم غير العادل الذي اتبعته كيمبردج في الثانوية البريطانية IG.

حيث خالفت المعايير التي أعلنتها سابقا في التقويم والتي تعتمد على تقديم الأدلة Evidences على مستوى الطالب، والمتمثلة في التكليفات Assignments، والامتحانات القصيرة quizzes ، وامتحانات المحاكاة mocks، لكنها لم تأخذ الأدلة من المدارس، رغم أنها المعيار العادل، واعتمدت على معايير غير عادلة، وتخالف كل ما أعلنته المدارس وما اخبر به المدرسون الطلاب.

ولقد تواصل مع رئيس جامعة القاهرة العديد من الأسر والطلاب والأساتذة تواصلوا معه وطلبوا إيصال صوتهم وشعورهم بالظلم من نتائج كيمبردج والتي لم تأخذ الأدلة من المدارس.

وبهذا تسببت في شعور عدد كبير من الطلاب على مستوى العالم بعدم العدالة وهم في هذه السن المبكرة، على الرغم من أنهم اختاروا نظاما تعليميا صعبا وبذلوا جهودا كبيرة. وفي الوقت الذي حصل فيه العديد من الطلاب على درجات اقل بكثير من مستواهم وتتعارض مع جهودهم المثبتة بالأدلة، وتتعارض مع تاريخهم ودرجاتهم في السنين الماضية، حصل طلاب آخرون على درجات أعلى بكثير من مستواهم دون دليل واضح.

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وهذا بسبب النظام غير العادل الذي اتبعته كيمبردج والذي لا يقوم على اي نوع من الأدلة لأسباب غير مفهومة ودوافع من الواضح أنها غير علمية.

جدير بالذكر أن النتائج غير العادلة أثارت سخطا وإحباطا على مستوى العديد من البلدان على مستوى العالم.

وعلى جانب آخر قررت الحكومة الاسكتلندية أن عشرات الآلاف من طلاب المدارس في اسكتلندا سيحصلوا علي ترقية درجاتهم بعدما وافقت الحكومة علي قبول الدرجات المقدمة من الأساتذة ؛ حيث تأكدت الحكومة أن 125000 من الطلاب حصلوا علي درجات اقل من المتوقعة.

وقررت أن كل النتائج التي انخفضت الآن سيتم ترقيتها إلي التوقعات الأصلية.