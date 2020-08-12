أخبار مصر | وزير السياحة يناقش سبل دعم الترويج السياحي بالأسواق الخارجية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة يناقش سبل دعم الترويج السياحي بالأسواق الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين ومجموعة من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارة، في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وذلك لتبادل الرؤى واستعراض سبل دعم القطاع وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة به، بالإضافة إلى تقديم المقترحات التى من شأنها أن تساهم فى دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ظل الظروف الحالية خاصة مع عودة السياحة الخارجية إليها اعتبارا من أول يوليو الماضي.

كما تم خلال اللقاء بحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص للترويج لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة وتكثيف الأنشطة الدعائية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على التنوع الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى.

وتم بحث إمكانية الاستعانة بخبراء لوضع خطة استراتيجية تسويقية سياحية للمقاصد المصرية طويلة الأجل تستمر حتي عام ٢٠٢٥، لتضع أيضا محددات تنمية البنية التحتية التي تحقق أهداف التنمية السياحية وعدد السائحين اللازم استجلابه بالاتساق مع تلك البنية.

استصدار تراخيص تشغيل 5 فنادق في ثلاث محافظات

Advertisements

قال عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية أصدرت تراخيص تشغيل خمسة فنادق في مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

ويأتي ذلك استكمالا لنتائج أعمال واجتماعات الأمانة الفنية للجنة، فقد تم استصدار ٦ موضوعات خاصة بالمنشآت السياحية والفندقية للإدارة العامة للحماية المدنية لعمل معاينات لها للتأكد من استيفائها لاشتراطات الحماية المدنية تمهيدا لاستصدار تراخيص بتشغيلها.

وأضاف العاصي أنه تم التنسيق أيضا مع هيئة سلامة الغذاء لإجراء ١٠ معاينات للمنشآت الفندقية والسياحية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال التفتيش على المنشآت القائمة لمتابعة تنفيذ لاشتراطات السلامة الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية - لأول مرة - برئاسة وزير السياحة والآثار في فبراير الماضي لبحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها.

إضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونًا.