أخبار مصر | برلماني يطالب الحكومة بتطبيق القانون على المسرفين في المياه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب الحكومة بتطبيق القانون على المسرفين في المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمد عبد الله زين الدين، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفات المتعلقة بالإسراف في المياه وعدم ترشيد استخدامات المياه سواء مياه الشرب أو الزراعة والري.

وأعرب "زين الدين" في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، عن أسفه الشديد لما يراه الجميع نهارا جهارا بقيام العديد من المواطنين بالإسراف في مياه الشرب بصورة بشعة من خلال استخدام خراطيم المياه فى رى الشوارع وغسيل السيارات بمختلف الطرق من خلال سرقة وصلات مياه، مؤكدا أنه حان الوقت للقضاء نهائيا على هذه الظواهر السلبية، معربا عن أسفه الشديد لتخاذل المحليات بمختلف مستوياتها بداية من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى يتم بسببها إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب.

واتهم النائب محمد عبد الله زين الدين جميع المحافظين وبدون استثناء بالتقصير والتخاذل والإهمال فى مواجهة هذه الظاهرة التى نهت عنها جميع الأديان السماوية، مؤكدا أن تغليظ العقوبات على الإسراف فى المياه يعتبر بمثابة وسيلة ردع كل من يسرف فى المياه حتى يلتزم الجميع.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بالتوسع في استخدام القطع الموفرة للمياه، وأن يتم تركيبها في كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات ضد من يستخدمون الوصلات الخلسة بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه.

وانطلق امس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

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ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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