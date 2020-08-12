أخبار مصر | برلماني: مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ لقنت قوى الشر درساً قاسيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ لقنت قوى الشر درساً قاسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏قال محمد المسعود عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المصريين لقنوا قوى الشر والضلال والارهاب درسا قاسيا بعد دعواتهم المشبوهة التي أطلقوها لمقاطعة هذه الانتخابات، معتبرا أن هذه الانتخابات بمثابة صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لأن الشعب المصرى العظيم دائما يلقى بدعوات هذه الجماعات الضالة فى مقالب القمامة.

‏

وأشاد المسعود فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، ‏ بمشاركة المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية بكثافة فى انتخابات مجلس الشيوخ، كما أشاد بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات والحكومة على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا للحد من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة ترسخ لنظام ديمقراطي حقيقي وأن انتخابات مجلس الشيوخ، سيكون لها أثر كبير في إثراء الحياة النيابية، بالإضافة إلى أنه سيساعد مجلس النواب في الانتهاء من العديد من مشروعات القوانين المتراكمة بصورة أكثر دقة خاصة وأن شروط الانضمام للمجلس الجديد مختلفة عن مجلس النواب والتي من بينها أن يكون المترشح لعضوية المجلس حاصل على مؤهل عال، وبالتالي فأعضاء المجلس يكونون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة ويستطيعون دراسة القوانين بشكل متأن وبحرفية أكبر.

وقال النائب محمد المسعود، إن العودة إلى انتخاب مجلس الشيوخ من جديد استدعته الحاجة إلى الخبرات والكفاءات التي تكون بهذا المجلس حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب إضافة إلى مشاركته فى صياغة السياسة العامة للدولة.

ووجه النائب محمد المسعود التحية والتقدير لجميع أبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم على مشاركتهم الإيجابية فى هذه الانتخابات، مشيدا بالمتابعة المستمرة من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لهذا الملف ونجاحها فى مواجهة جميع المشكلات التى واجهت أبناء مصر بالخارج.

Advertisements

وانطلق امس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.